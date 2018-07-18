Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Пестречинском районе Татарстана в вылетевшей в кювет «Дэу» погиб водитель, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о серьезном ДТП на автодороге Пестрецы – Янцевары пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне вечером.
Мужчина за рулем легковушки «Дэу Нексия» не справился с управлением и на большой скорости вылетел с дороги в кювет.
В результате аварии водитель погиб. Двое пассажиров корейского автомобиля получили различные травмы. У 31-летнего мужчины медики диагностировали скальпированную рану лба и ушиб запястья. Второй пассажир травмировал позвоночник и порезал лицо и шею. Обоих пострадавших доставили в травмоцентр в Казань.
Прибывшие на место аварии сотрудники боевого расчета ПСЧ №126 отключили аккумулятор у искореженного авто и извлекли тело водителя из автомобиля.
Следующая новость
Участниками серьезного ДТП стали две отечественные легковушки.
«Водоканал» будет размещать автоцистерны с водой по заявкам горожан.
На улице Маяковского практически не было тротуара – пешеходная дорожка заросла, сквозь асфальт проросли корни деревьев.
Фотографии потопа разместили очевидцы на страницах в соцсетях.
Президент РТ отметил потенциал сотрудничества с Вьетнамом в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, ИТ, медицина, АПК.
28-летняя женщина скончалась на месте происшествия, ее супруга и сына с различными травмами доставили в больницы Набережных Челнов.
«Кахексия» — триллер, основанный на реальных событиях, повествующий одновременно о современности и о страшном голоде в 20-е годы.
Мужчина сделал замечание мусорившим на детской площадке подросткам, но парни отреагировали на слова челнинца агрессивно.
Благодаря участнику движения по сохранению исторической среды кузнецу Яну Тинчурину на звоннице установлен восьмой колокол.
В парке появятся новые пешеходные дорожки к арт-объектам, будет обустроена площадка для выгула собак.
Алина и Аделина Фасхеевы «не понимают» негативной реакции общественности, связанной с выпуском футболок с принтами «марҗа» и «марҗа түгел».
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе
18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям
18 июляВыгодно, доступно, рядом: один из ведущих онлайн-ритейлеров России – электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл в Казани второй полноформатный магазин