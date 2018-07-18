Один из пассажиров легковушки в результате ДТП лишился части скальпа.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Пестречинском районе Татарстана в вылетевшей в кювет «Дэу» погиб водитель, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о серьезном ДТП на автодороге Пестрецы – Янцевары пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне вечером.

Мужчина за рулем легковушки «Дэу Нексия» не справился с управлением и на большой скорости вылетел с дороги в кювет.

В результате аварии водитель погиб. Двое пассажиров корейского автомобиля получили различные травмы. У 31-летнего мужчины медики диагностировали скальпированную рану лба и ушиб запястья. Второй пассажир травмировал позвоночник и порезал лицо и шею. Обоих пострадавших доставили в травмоцентр в Казань.

Прибывшие на место аварии сотрудники боевого расчета ПСЧ №126 отключили аккумулятор у искореженного авто и извлекли тело водителя из автомобиля.