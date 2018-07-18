Госдума поддержала законопроект о дополнительном выходном дне для медосмотра

Многие работники не проходят медосмотр, так как для этого нужно отпрашиваться у руководства или брать отгул за свой счет.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому россияне смогут получить дополнительный выходной день, чтобы проходить диспансеризацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в интервью «Российской газете» председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что отгул с сохранением заработной платы будет предложено предоставлять раз в три года.

Рязанский пояснил, что многие работники предпочитают не проходить медосмотр, так как для этого нужно отпрашиваться у руководства, которое не всегда идет навстречу, а брать отгул за свой счет никто не хочет.