В Набережных Челнах восстановят два недействующих летних лагеря

Проект по реконструкции детских учреждений отдыха предполагается реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) планируют восстановить два недействующих летних лагеря: «Алые паруса» и «Следопыт». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

В этих лагерях большое внимание уделят реализации доступной среды для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья.

Частично средства на финансирование обновлений учреждений отдыха рассчитывают получить из бюджета республики. В 2018 году на модернизацию летних оздоровительных лагерей в РТ, которая рассчитана на 2018 — 2020 годы, выделено 600 млн рублей.