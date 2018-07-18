В Набережных Челнах восстановят два недействующих летних лагеря

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) планируют восстановить два недействующих летних лагеря: «Алые паруса» и «Следопыт». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.
В этих лагерях большое внимание уделят реализации доступной среды для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья.
Частично средства на финансирование обновлений учреждений отдыха рассчитывают получить из бюджета республики. В 2018 году на модернизацию летних оздоровительных лагерей в РТ, которая рассчитана на 2018 — 2020 годы, выделено 600 млн рублей.
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