Мэрия Казани наняла детективов для поиска сквоттеров

Фото: Рамиль Гали/архив
(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Исполнительный комитет Казани нанял охранное предприятие «Стрелец-групп» для поиска и выселения сквоттеров (самовольных поселенцев) на нежилых объектах города.
Ранее мэрия объявляла тендер на осмотр нежилых помещений города с целью пресечения незаконного посягательства на объекты. Информация об этом была опубликована на официальном портале госзакупок. На борьбу с самозахватами городские власти планировали выделить 4,5 миллиона рублей, однако в итоге победитель конкурса выполнит работу за 1,6 миллиона.
Организация «Стрелец-групп» стала победителем аукциона, прошедшего 17 июля.
При обнаружении незаконного проникновения на объекты исполнители контракта обязаны будут вызвать полицию и в установленном порядке передать нарушителей в ОВД.
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