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Татар-информ

18 июля 2018, 14:32

Общество

Мэрия Казани наняла детективов для поиска сквоттеров

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Фото: Рамиль Гали/архив

На поиск и ликвидацию самозахватов будет выделено 1,6 миллиона рублей.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Исполнительный комитет Казани нанял охранное предприятие «Стрелец-групп» для поиска и выселения сквоттеров (самовольных поселенцев) на нежилых объектах города. 

Ранее мэрия объявляла тендер на осмотр нежилых помещений города с целью пресечения незаконного посягательства на объекты. Информация об этом была опубликована на официальном портале госзакупок. На борьбу с самозахватами городские власти планировали выделить 4,5 миллиона рублей, однако в итоге победитель конкурса выполнит работу за 1,6 миллиона.

Организация «Стрелец-групп» стала победителем аукциона, прошедшего 17 июля.

При обнаружении незаконного проникновения на объекты исполнители контракта обязаны будут вызвать полицию и в установленном порядке передать нарушителей в ОВД.

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