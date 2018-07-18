Россия и Украина провели первые переговоры о транзите газа

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Берлине 17 июля прошел первый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и Европы об условиях продления транзита российского газа через Украину после 2019 года, пишут «Ведомости».
Залогом загрузки украинского маршрута после окончания действующего контракта между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз» может стать дальнейшее увеличение экспорта российского газа в Европу. Речь может идти о дополнительных 10 — 15 процентах роста.
Россия и Украина признают необходимость нового типа контрактов на транзит газа, заявил журналистам вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович.
По словам эксперта, новые договоры должны соответствовать законодательству Европы. Также он предложил проводить переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа на высоком уровне как можно чаще.
Второй раунд переговоров пройдет в октябре 2018 года.
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