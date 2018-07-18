Главное

Татар-информ

18 июля 2018, 15:12

Экономика и финансы

Продажи LADA в Евросоюзе за 2018 год выросли на 11 процентов

Рекомендуем

Фото: lada.ru

За первую половину 2018 года в Европу отправилось 2 тыс. 770 моделей LADA.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Продажи автомобилей LADA в Европе в первом полугодии 2018 выросли почти на 11 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Всего за первую половину 2018 года в Европу отправилось 2 тыс. 770 моделей LADA. 

По сравнению с европейскими автогигантами, как Volkswagen и Renault, объем продаж российских автомобилей на территории стран ЕС остается незначительным. 

Реклама

Следующая новость

С начала года Татарстан перечислил в федеральную казну более 233 млрд рублей
Новости дня
15:55
Директор «Трудовых резервов» рассказал о росте интереса к футболу в Казани во время ЧМ-2018

По словам Руслана Минабутдинова, со стартом чемпионата мира наблюдается повышенный спрос на занятия футболом в столице Татарстана.

15:50
Евросоюз оштрафовал Google почти на 5 млрд долларов
15:45
Директор «Трудовых резервов»: «Даже для туалета подбирали плитку цветов сборной Австралии»

Руслан Минабутдинов рассказал о том, как стадион готовили к прибытию австралийской футбольной сборной.

15:35
Ларионова поддержала законопроект с изменениями механизма обеспечения сирот жильем
15:25
Госдума поддержала законопроект о дополнительном выходном дне для медосмотра
15:12
Продажи LADA в Евросоюзе за 2018 год выросли на 11 процентов
15:11
В Пестречинском районе Татарстана в вылетевшей в кювет «Дэу» погиб водитель

Один из пассажиров легковушки в результате ДТП лишился части скальпа.

15:02
Стала известна причина смерти солиста группы «Доктор Ватсон»
14:56
Россия и Украина провели первые переговоры о транзите газа
14:49
Появилось видео с места избиения подростками челнинца

Трагедия произошла накануне вечером в 32-м комплексе Автограда.

14:42
В Набережных Челнах восстановят два недействующих летних лагеря

Проект по реконструкции детских учреждений отдыха предполагается реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

14:32
Мэрия Казани наняла детективов для поиска сквоттеров

На поиск и ликвидацию самозахватов будет выделено 1,6 миллиона рублей.

14:28
Трамп рассказал об ожидаемых результатах от встречи с Путиным
14:21
Под Магнитогорском финалистку национального конкурса красоты забили молотком из-за машины
14:14
Подготовка к реставрации двух мечетей, церквей и усадьбы Стахеева обойдется РТ в 9,8 млн рублей

Тендер на выполнение проектных работ размещен Центром культурного наследия республики.

14:03
Задержаны двое подростков, которые до смерти избили челнинца

Вчера вечером в 32-м комплексе 49-летний мужчина сделал замечание группе молодых людей, те в ответ набросились на него с кулаками.

13:50
С начала года Татарстан перечислил в федеральную казну более 233 млрд рублей

В федеральный бюджет в этом году было перечислено 67 процентов всех налоговых поступлений, 33 процента пошли в консолидированный бюджет Татарстана.

13:45
Минпромторг рассказал, какой подарок от государства получат родители новорожденных
13:34
Президент Татарстана поздравил с днем рождения главу Республики Тыва

Поздравление Шолбану Кара-оолу Рустам Минниханов опубликовал на своей страничке в Instagram.

13:30
КГЭУ будет готовить кадры для Вьетнамского центра компетенций в энергосбережении

Основу кадров составят вьетнамские аспиранты Казанского энергетического университета.

13:30
Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»
13:15
ВТБ Страхование: самыми популярными направлениями отдыха в этом году стали Испания и Италия
13:14
Татарстан не пополнил список регионов с наиболее высокой распространенностью ВИЧ

В России из почти 1 млн носителей иммунодефицита человека в 2017 году скончалась треть зараженных.

13:11
Прокуратура Казани проверит наркоманов, алкоголиков и токсикоманов на наличие водительских прав

По данным Республиканского наркологического диспансера, на сегодняшний день на учете у врача-нарколога состоят более семи тысяч казанцев.

13:00
«Единая Россия» 22 июля проведет в РТ день предварительного голосования
События

18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе

18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям

18 июляВыгодно, доступно, рядом: один из ведущих онлайн-ритейлеров России – электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл в Казани второй полноформатный магазин

18 июляКлиенты компании «Этажи» получат сниженную ставку по ипотеке от банка «ВТБ» (ПАО)

18 июляСмотровая площадка в Арске, пляж в Камском Устье, «Территория здоровья» в Альметьевске: на что пойдут 602 миллиона республиканского бюджета

18 июля«Маржа» или «Маржа тугел»: в скандал вокруг футболок от казанского бренда вмешалась прокуратура

17 июляЧистейшая вода, гости со всей России, велопробег и байкеры: в селе Среднее Девятово состоялся Праздник родника