Продажи LADA в Евросоюзе за 2018 год выросли на 11 процентов

За первую половину 2018 года в Европу отправилось 2 тыс. 770 моделей LADA.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Продажи автомобилей LADA в Европе в первом полугодии 2018 выросли почти на 11 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Всего за первую половину 2018 года в Европу отправилось 2 тыс. 770 моделей LADA.

По сравнению с европейскими автогигантами, как Volkswagen и Renault, объем продаж российских автомобилей на территории стран ЕС остается незначительным.