Тело девушки обнаружили накануне в Челябинской области.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Под Магнитогорском финалистку национального конкурса красоты забили молотком из-за машины, сообщает RT.

Тело 29-летней девушки было обнаружено во вторник, 17 июля, в Кизильском районе Челябинской области. Экспертиза установила, что погибшую забили до смерти молотком.

По подозрению в совершении жесткого преступления был задержан 24-летний житель Магнитогорска. Установлено, что девушка пришла к нему в сервис, чтобы оценить свой автомобиль перед продажей.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Одна из основных версий следствия – подозреваемый расправился с жертвой, чтобы завладеть ее автомобилем.

