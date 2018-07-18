Сотня казанских красавиц выйдет на «Велодевичник-2018»

Маршрут будет пролегать по Парку им. Горького, мосту Миллениум, мимо «Ривьеры» тротуарами до Чаши, далее по набережной Казанки и улице Баумана.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). 28 июля в 11.00 у памятника в парке Горького стартует «Велодевичник-2018», сообщают организаторы.



Всем творческим и спортивным велоледи города будут розданы номера участника. На сегодняшний день в пробеге зарегистрировались более 50 участниц, еще 50 – возможные участницы.



Мероприятие также посетят и велопарни, которые будут сопровождать девушек в велопробеге. Главным условием участия является регламентированный дресс-код для дам и их велосипедов. Платья, костюмы, цветы и антураж – все это торжество предстанет перед оценкой горожан.



Леди будут бороться в номинациях «Лучший образ ВелоЛеди2018», «Самый украшенный велосипед», «Самый высокий каблук участницы», «Самый креативный образ участницы»; «Самая длинная юбка (платье)», «Самый романтичный образ» и других.



Маршрут красавиц будет пролегать по Парку им. Горького, мосту Миллениум, мимо «Ривьеры» тротуарами до Чаши, далее по набережной Казанки и улице Баумана. Финиш состоится у Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Там и пройдет торжественная часть с конкурсами, призами, фотосессией и угощением.



Сссылка на регистрацию участниц: http://u.to/8N_JEg