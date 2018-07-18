Главное
Подготовка к реставрации двух мечетей, церквей и усадьбы Стахеева обойдется РТ в 9,8 млн рублей

Оксана Романова

18 июля 2018, 14:14

ОбществоКультураДуховная жизньАктуальная урбанистика Татарстана

Подготовка к реставрации двух мечетей, церквей и усадьбы Стахеева обойдется РТ в 9,8 млн рублей

Рекомендуем

Фото: medianknh.ru

Тендер на выполнение проектных работ размещен Центром культурного наследия республики.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Центр культурного наследия Татарстана открыл тендер на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для реставрации пяти объектов культурного наследия республики. Начальная цена контракта – 9 млн 776 тыс. рублей.

6 августа на электронных торгах будет определен победитель, которому предстоит детально обследовать и произвести фотофиксацию состояния Никольской церкви 1824 года в селе Пановка Высокогорского района, Кирилло-Белозерской церкви 1723 года в селе Каймары также Высокогорского района, мечети начала ХХ века в селе Иж-Бобья Агрызского района и мечети 1848 года в селе Кызыл-Ялан Чистопольского района, а также усадьбы купца Стахеева–Крыжановского в поселке Красный ключ Нижнекамского района Татарстана. До 1 декабря этого года должна быть представлена документация с предложениями по реставрации и приспособлению объектов.

Памятники архитектуры включены в программу по сохранению культурно-исторического наследия «Мирас – Наследие».

Как ранее уточняла помощник Президента РТ Олеся Балтусова, проектная документация позволит понять, во сколько обойдутся работы непосредственно по реставрации, которая начнется не раньше 2019 года. 
 

Реклама

Следующая новость

Мэрия Казани наняла детективов для поиска сквоттеров
Новости дня
15:55
Директор «Трудовых резервов» рассказал о росте интереса к футболу в Казани во время ЧМ-2018

По словам Руслана Минабутдинова, со стартом чемпионата мира наблюдается повышенный спрос на занятия футболом в столице Татарстана.

15:50
Евросоюз оштрафовал Google почти на 5 млрд долларов
15:45
Директор «Трудовых резервов»: «Даже для туалета подбирали плитку цветов сборной Австралии»

Руслан Минабутдинов рассказал, как стадион готовили к прибытию австралийской футбольной сборной.

15:35
Ларионова поддержала законопроект с изменениями механизма обеспечения сирот жильем
15:25
Госдума поддержала законопроект о дополнительном выходном дне для медосмотра
15:12
Продажи LADA в Евросоюзе за 2018 год выросли на 11 процентов
15:11
В Пестречинском районе Татарстана в вылетевшей в кювет «Дэу» погиб водитель

Один из пассажиров легковушки в результате ДТП лишился части скальпа.

15:02
Стала известна причина смерти солиста группы «Доктор Ватсон»
14:56
Россия и Украина провели первые переговоры о транзите газа
14:49
Появилось видео с места избиения подростками челнинца

Трагедия произошла накануне вечером в 32-м комплексе Автограда.

14:42
В Набережных Челнах восстановят два недействующих летних лагеря

Проект по реконструкции детских учреждений отдыха предполагается реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

14:32
Мэрия Казани наняла детективов для поиска сквоттеров

На поиск и ликвидацию самозахватов будет выделено 1,6 миллиона рублей.

14:28
Трамп рассказал об ожидаемых результатах от встречи с Путиным
14:21
Под Магнитогорском финалистку национального конкурса красоты забили молотком из-за машины
14:14
Подготовка к реставрации двух мечетей, церквей и усадьбы Стахеева обойдется РТ в 9,8 млн рублей

Тендер на выполнение проектных работ размещен Центром культурного наследия республики.

14:03
Задержаны двое подростков, которые до смерти избили челнинца

Вчера вечером в 32-м комплексе 49-летний мужчина сделал замечание группе молодых людей, те в ответ набросились на него с кулаками.

13:50
С начала года Татарстан перечислил в федеральную казну более 233 млрд рублей

В федеральный бюджет в этом году было перечислено 67 процентов всех налоговых поступлений, 33 процента пошли в консолидированный бюджет Татарстана.

13:45
Минпромторг рассказал, какой подарок от государства получат родители новорожденных
13:34
Президент Татарстана поздравил с днем рождения главу Республики Тыва

Поздравление Шолбану Кара-оолу Рустам Минниханов опубликовал на своей страничке в Instagram.

13:30
КГЭУ будет готовить кадры для Вьетнамского центра компетенций в энергосбережении

Основу кадров составят вьетнамские аспиранты Казанского энергетического университета.

13:30
Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»
13:15
ВТБ Страхование: самыми популярными направлениями отдыха в этом году стали Испания и Италия
13:14
Татарстан не пополнил список регионов с наиболее высокой распространенностью ВИЧ

В России из почти 1 млн носителей иммунодефицита человека в 2017 году скончалась треть зараженных.

13:11
Прокуратура Казани проверит наркоманов, алкоголиков и токсикоманов на наличие водительских прав

По данным Республиканского наркологического диспансера, на сегодняшний день на учете у врача-нарколога состоят более семи тысяч казанцев.

13:00
«Единая Россия» 22 июля проведет в РТ день предварительного голосования
События

18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе

18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям

18 июляВыгодно, доступно, рядом: один из ведущих онлайн-ритейлеров России – электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл в Казани второй полноформатный магазин

18 июляКлиенты компании «Этажи» получат сниженную ставку по ипотеке от банка «ВТБ» (ПАО)

18 июляСмотровая площадка в Арске, пляж в Камском Устье, «Территория здоровья» в Альметьевске: на что пойдут 602 миллиона республиканского бюджета

18 июля«Маржа» или «Маржа тугел»: в скандал вокруг футболок от казанского бренда вмешалась прокуратура

17 июляЧистейшая вода, гости со всей России, велопробег и байкеры: в селе Среднее Девятово состоялся Праздник родника