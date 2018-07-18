Подготовка к реставрации двух мечетей, церквей и усадьбы Стахеева обойдется РТ в 9,8 млн рублей

ОбществоКультураДуховная жизньАктуальная урбанистика Татарстана
Рекомендуем
Фото: medianknh.ru
(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Центр культурного наследия Татарстана открыл тендер на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для реставрации пяти объектов культурного наследия республики. Начальная цена контракта – 9 млн 776 тыс. рублей.
6 августа на электронных торгах будет определен победитель, которому предстоит детально обследовать и произвести фотофиксацию состояния Никольской церкви 1824 года в селе Пановка Высокогорского района, Кирилло-Белозерской церкви 1723 года в селе Каймары также Высокогорского района, мечети начала ХХ века в селе Иж-Бобья Агрызского района и мечети 1848 года в селе Кызыл-Ялан Чистопольского района, а также усадьбы купца Стахеева–Крыжановского в поселке Красный ключ Нижнекамского района Татарстана. До 1 декабря этого года должна быть представлена документация с предложениями по реставрации и приспособлению объектов.
Памятники архитектуры включены в программу по сохранению культурно-исторического наследия «Мирас – Наследие».
Как ранее уточняла помощник Президента РТ Олеся Балтусова, проектная документация позволит понять, во сколько обойдутся работы непосредственно по реставрации, которая начнется не раньше 2019 года.
Следующая новость
По словам Руслана Минабутдинова, со стартом чемпионата мира наблюдается повышенный спрос на занятия футболом в столице Татарстана.
Руслан Минабутдинов рассказал, как стадион готовили к прибытию австралийской футбольной сборной.
Один из пассажиров легковушки в результате ДТП лишился части скальпа.
Трагедия произошла накануне вечером в 32-м комплексе Автограда.
Проект по реконструкции детских учреждений отдыха предполагается реализовать в рамках государственно-частного партнерства.
На поиск и ликвидацию самозахватов будет выделено 1,6 миллиона рублей.
Тендер на выполнение проектных работ размещен Центром культурного наследия республики.
Вчера вечером в 32-м комплексе 49-летний мужчина сделал замечание группе молодых людей, те в ответ набросились на него с кулаками.
В федеральный бюджет в этом году было перечислено 67 процентов всех налоговых поступлений, 33 процента пошли в консолидированный бюджет Татарстана.
Поздравление Шолбану Кара-оолу Рустам Минниханов опубликовал на своей страничке в Instagram.
Основу кадров составят вьетнамские аспиранты Казанского энергетического университета.
В России из почти 1 млн носителей иммунодефицита человека в 2017 году скончалась треть зараженных.
По данным Республиканского наркологического диспансера, на сегодняшний день на учете у врача-нарколога состоят более семи тысяч казанцев.
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе
18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям
18 июляВыгодно, доступно, рядом: один из ведущих онлайн-ритейлеров России – электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл в Казани второй полноформатный магазин