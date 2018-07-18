Подготовка к реставрации двух мечетей, церквей и усадьбы Стахеева обойдется РТ в 9,8 млн рублей

Тендер на выполнение проектных работ размещен Центром культурного наследия республики.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Центр культурного наследия Татарстана открыл тендер на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для реставрации пяти объектов культурного наследия республики. Начальная цена контракта – 9 млн 776 тыс. рублей.

6 августа на электронных торгах будет определен победитель, которому предстоит детально обследовать и произвести фотофиксацию состояния Никольской церкви 1824 года в селе Пановка Высокогорского района, Кирилло-Белозерской церкви 1723 года в селе Каймары также Высокогорского района, мечети начала ХХ века в селе Иж-Бобья Агрызского района и мечети 1848 года в селе Кызыл-Ялан Чистопольского района, а также усадьбы купца Стахеева–Крыжановского в поселке Красный ключ Нижнекамского района Татарстана. До 1 декабря этого года должна быть представлена документация с предложениями по реставрации и приспособлению объектов.

Памятники архитектуры включены в программу по сохранению культурно-исторического наследия «Мирас – Наследие».

Как ранее уточняла помощник Президента РТ Олеся Балтусова, проектная документация позволит понять, во сколько обойдутся работы непосредственно по реставрации, которая начнется не раньше 2019 года.

