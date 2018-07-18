С начала года Татарстан перечислил в федеральную казну более 233 млрд рублей

В федеральный бюджет в этом году было перечислено 67 процентов всех налоговых поступлений, 33 процента пошли в консолидированный бюджет Татарстана.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). В период с января по июнь 2018 года Татарстан отправил в федеральный бюджет 233,7 млрд рублей. Такие цифры озвучил глава Управления ФНС России по Татарстану Марат Сафиуллин на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за I полугодие 2018 года.

«В консолидированный бюджет Татарстана поступило 114,5 млрд рублей, в федеральный бюджет в первом полугодии поступило 233,7 млрд рублей», — рассказал Сафиуллин.

Он добавил, что в процентном соотношении доля направленных в федеральный бюджет налогов в этом году составила 67 процентов. Остальные 33 процента налоговых поступлений пошли в консолидированный бюджет республики.

При этом 60 процентов всех платежей приходится на нефтедобывающие и нефтесервисные организации, заключил руководитель УФНС по РТ.