Минпромторг рассказал, какой подарок от государства получат родители новорожденных

Наборы для новорожденных уже вручают в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Башкортостан, Вологодской и Тульской областях.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Родители новорожденных будут получать в качестве подарка от государства предметы первой необходимости, предварительный список которых составило Министерство промышленности и торговли РФ. Об этом пишут «Известия».

В список из 12 предметов входят одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, детская присыпка и влажные салфетки.

Окончательный список будет утвержден с учетом мнений педиатров, родительского сообщества и специалистов в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности.

Наборы для новорожденных уже вручают в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Башкортостан, Вологодской и Тульской областях.