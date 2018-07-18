В суде Набережных Челнов началось рассмотрение дела о сносе колеса обозрения

В апреле 2015 года в Автограде было зарегистрировано ООО «Колесо обозрения», которое приобрело аттракцион за 150 млн рублей.

(Набережные Челны, 18 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в суде началось рассмотрение дела о сносе аттракциона «Колесо обозрения».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура Набережных Челнов добивается сноса скандального аттракциона – колеса обозрения, которое стоит на территории, примыкающей к парку Победы. Соответствующий иск направлен в городской суд.

Прокуратура считает, что аттракцион был установлен незаконно. По этой причине колесо обозрения необходимо демонтировать, а участок привести в первоначальный вид.

В апреле 2015 года в Автограде была зарегистрирована компания ООО «Колесо обозрения», которая приобрела за 150 млн рублей аттракцион и заказала государственному МКП «ДИАС» и ООО «ГИК» его построить. Причем обосноваться колесо должно было на муниципальной земле.

На первом судебном заседании стороны озвучили свои позиции. Представитель прокуратуры подтвердил намерение добиться сноса аттракциона. Представитель ответчика утверждал, что аттракцион установлен на законном основании. При разработке проекта реконструкции парка Победы установка аттракциона была предусмотрена. Он также отметил, что колесо обозрения отвечает всем требования безопасности.

Суд, выслушав доводы сторон, принял решение о назначении строительной экспертизы на предмет оценки безопасности объекта – колеса обозрения.

