КГЭУ будет готовить кадры для Вьетнамского центра компетенций в энергосбережении

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Казанский энергетический университет будет готовить рабочие кадры для вьетнамского центра компетенций и технологий в области сбережения. Об этом заявил на встрече с журналистами, посвященной 50-летию вуза, проректор по учебной работе Александр Леонтьев.
Он рассказал, что ректор вуза Эдвард Абдуллазянов обсуждал данный вопрос на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в России Нго Дык Манем и Президентом РТ Рустамом Миннихановым.
Кадры для вьетнамского центра будут готовить из вьетнамских аспирантов, учащихся в КГЭУ, добавил Леонтьев.
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