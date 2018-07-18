КГЭУ будет готовить кадры для Вьетнамского центра компетенций в энергосбережении

Основу кадров составят вьетнамские аспиранты Казанского энергетического университета.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Казанский энергетический университет будет готовить рабочие кадры для вьетнамского центра компетенций и технологий в области сбережения. Об этом заявил на встрече с журналистами, посвященной 50-летию вуза, проректор по учебной работе Александр Леонтьев.

Он рассказал, что ректор вуза Эдвард Абдуллазянов обсуждал данный вопрос на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в России Нго Дык Манем и Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Кадры для вьетнамского центра будут готовить из вьетнамских аспирантов, учащихся в КГЭУ, добавил Леонтьев.