Президент Татарстана поздравил с днем рождения главу Республики Тыва

Поздравление Шолбану Кара-оолу Рустам Минниханов опубликовал на своей страничке в Instagram.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил своего коллегу – главу Республики Тыва с днем рождения. Слова поздравления лидер Татарстана опубликовал на своей страничке в Instagram.

«Поздравляю своего друга и коллегу с Днем Рождения! Туган кон белэн! Желаю успехов на занимаемом посту, счастья, здоровья и семейного благополучия!» – подписал Рустам Минниханов фото, на котором он запечатлен вместе с именинником.

Шолбан Кара-оол родился 18 июля 1966 года. Пост главы Республики Тыва занимает с апреля 2007 года.