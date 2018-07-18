Президент Татарстана поздравил с днем рождения главу Республики Тыва

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил своего коллегу – главу Республики Тыва с днем рождения. Слова поздравления лидер Татарстана опубликовал на своей страничке в Instagram.
«Поздравляю своего друга и коллегу с Днем Рождения! Туган кон белэн! Желаю успехов на занимаемом посту, счастья, здоровья и семейного благополучия!» – подписал Рустам Минниханов фото, на котором он запечатлен вместе с именинником.
Шолбан Кара-оол родился 18 июля 1966 года. Пост главы Республики Тыва занимает с апреля 2007 года.
Поздравляю своего друга и коллегу @sholban_karaool c Днем Рождения! Туган кон белэн! Желаю успехов на занимаемом посту, счастья, здоровья и семейного благополучия!
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