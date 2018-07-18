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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Прокуратура Казани проверит стоящих на учете в наркодиспансере на наличие водительских прав, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По данным Республиканского наркологического диспансера, на сегодняшний день на учете у врача-нарколога состоят более семи тысяч казанцев.
Между тем наркомания, алкоголизм и токсикомания входят в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.
В связи с тем, что ДТП с участием пьяных водителей распространены, прокурорам Казани поручено проверить стоящих на учете в наркодиспансере на наличие водительских прав и принять соответствующие меры по лишению.
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