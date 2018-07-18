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Татар-информ

18 июля 2018, 13:11

Происшествия

Прокуратура Казани проверит стоящих на учете в наркодиспансере на наличие водительских прав

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Наркомания, алкоголизм и токсикомания входят в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Прокуратура Казани проверит стоящих на учете в наркодиспансере на наличие водительских прав, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным Республиканского наркологического диспансера, на сегодняшний день на учете у врача-нарколога состоят более семи тысяч казанцев.

Между тем наркомания, алкоголизм и токсикомания входят в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

В связи с тем, что ДТП с участием пьяных водителей распространены, прокурорам Казани поручено проверить стоящих на учете в наркодиспансере на наличие водительских прав и принять соответствующие меры по лишению.

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