Клиенты ВТБ Лизинг выбирают седаны

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). ВТБ Лизинг провел исследование, какие автомобили предприниматели предпочитали брать в лизинг в первом полугодии 2018 года.
Так, на транспортные средства с автоматической коробкой передач пришлось 60 процентов от общего количества легковых автомобилей, переданных компанией ВТБ Лизинг. Среди клиентов наибольшей популярностью пользовались автомобили производителей из Европы, стран СНГ, Кореи и Японии. Их доля составила 33 процента, 24 процента, 20 процентов и 20 процентов соответственно. Большинство предпринимателей отдали предпочтение седанам (40 процентов), а также внедорожникам (31 процент) и универсалам (18 процентов).
Значимая часть сделок (70 процентов) реализована с автомобилями мощностью до 150 л.с.
На 1 июля 2018 года в портфеле компании ВТБ Лизинг находилось 50 тысяч транспортных средств, из них легковых автомобилей — 52 процента.
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