ВТБ Страхование: самыми популярными направлениями отдыха в этом году стали Испания и Италия

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Компания ВТБ Страхование провела исследование наиболее популярных направлений зарубежного летнего отдыха своих клиентов. Статистика показывает, что в этом году чаще всего они выбирают европейские страны.
Всего в этом году полисы для выезда за рубеж на период с июня по сентябрь приобрели порядка 300 тысяч человек. Наиболее популярными направлениями стали Испания, Италия, Греция, Черногория, Кипр и Болгария.
Средний возраст застрахованного составляет 41 год. При этом доля мужчин существенно превалирует (74%).
Минимальная стоимость страхового полиса составляет 800 рублей. Большинство полисов, которые приобретают туристы, покрывают только стандартные медицинские услуги.
Дмитрий Литовченко, директор электронной коммерции компании ВТБ Страхование, прокомментировал: «Отправляясь в отпуск, никому из нас не хочется думать о неприятных ситуациях, которые могут случиться с нами на отдыхе. Это может быть отравление, травмы, обострение хронических заболеваний и т.д. Обращение к врачу за границей стоит достаточно дорого. Но если позаботиться о наличии страхового полиса заранее, это может не только сохранить семейный бюджет от непредвиденных расходов, но и оставить от отпуска только приятные воспоминания. Поэтому количество людей, которые самостоятельно приобретают страховые полисы для выезда за рубеж, становится все больше».
Следующая новость
Вчера вечером в 32-м комплексе 49-летний мужчина сделал замечание группе молодых людей, те в ответ набросились на него с кулаками.
В федеральный бюджет в этом году было перечислено 67 процентов всех налоговых поступлений, 33 процента пошли в консолидированный бюджет Татарстана.
Поздравление Шолбану Кара-оолу Рустам Минниханов опубликовал на своей страничке в Instagram.
Основу кадров составят вьетнамские аспиранты Казанского энергетического университета.
В России из почти 1 млн носителей иммунодефицита человека в 2017 году скончалась треть зараженных.
По данным Республиканского наркологического диспансера, на сегодняшний день на учете у врача-нарколога состоят более семи тысяч казанцев.
В РТ «Сименс» участвует в проектах в области нефтехимии и энергетики, а также ведет работу с высшими образовательными учреждениями.
На улице Журналистов 38-летний казанец ранил из ТТ двоих мужчин.
Новая дата проведения концерта в рамках фестиваля Kremlin Open Fest пока неизвестна.
Интенсивная работа с депутатами при разработке бюджета сделает его сбалансированным, считает Президент РТ.
31-летний мужчина затащил школьницу в квартиру, избил, ограбил и изнасиловал.
Инцидент произошел в медучреждении по улице Октябрьской.
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе
18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям
18 июляВыгодно, доступно, рядом: один из ведущих онлайн-ритейлеров России – электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл в Казани второй полноформатный магазин