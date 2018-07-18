ВТБ Страхование: самыми популярными направлениями отдыха в этом году стали Испания и Италия

Всего в этом году полисы для выезда за рубеж на период с июня по сентябрь приобрели порядка 300 тысяч человек.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Компания ВТБ Страхование провела исследование наиболее популярных направлений зарубежного летнего отдыха своих клиентов. Статистика показывает, что в этом году чаще всего они выбирают европейские страны.

Всего в этом году полисы для выезда за рубеж на период с июня по сентябрь приобрели порядка 300 тысяч человек. Наиболее популярными направлениями стали Испания, Италия, Греция, Черногория, Кипр и Болгария.

Средний возраст застрахованного составляет 41 год. При этом доля мужчин существенно превалирует (74%).

Минимальная стоимость страхового полиса составляет 800 рублей. Большинство полисов, которые приобретают туристы, покрывают только стандартные медицинские услуги.

Дмитрий Литовченко, директор электронной коммерции компании ВТБ Страхование, прокомментировал: «Отправляясь в отпуск, никому из нас не хочется думать о неприятных ситуациях, которые могут случиться с нами на отдыхе. Это может быть отравление, травмы, обострение хронических заболеваний и т.д. Обращение к врачу за границей стоит достаточно дорого. Но если позаботиться о наличии страхового полиса заранее, это может не только сохранить семейный бюджет от непредвиденных расходов, но и оставить от отпуска только приятные воспоминания. Поэтому количество людей, которые самостоятельно приобретают страховые полисы для выезда за рубеж, становится все больше».