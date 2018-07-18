ВТБ: на ЧМ-2018 болельщики потратили 100 млрд рублей

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). ВТБ провел исследование транзакционной активности болельщиков в ходе чемпионата мира по футболу. Статистика эквайринговой сети банка показывает, что наибольший объем транзакций был совершен в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а самыми активными туристами стали фанаты из США, Китая и Казахстана.
Согласно полученным данным, объем операций за все дни проведения чемпионата мира по футболу составил 100 млрд рублей. Среди городов по объему трат лидирует Москва, где туристы потратили более 80 млрд рублей.
По объему трат в топ-5 городов, принимавших чемпионат мира, также вошли Санкт-Петербург (почти 11 млрд руб.), Екатеринбург (более 2 млрд руб.), Казань (более 1,5 млрд руб.) Самара и Нижний Новгород (по 1,4 млрд руб.). В Волгограде болельщики потратили более 1 млрд руб., в Сочи — свыше 800 млн, в Ростове-на-Дону — 700 млн, в Калининграде — 360 млн, а в Саранске — 90 млн.
Наибольший объем транзакций зафиксирован в категории «Транспорт» (около 32 млрд рублей). На втором месте по размеру трат — места общественного питания, где футбольные фанаты потратили 20 млрд рублей, из них на фаст-фуд — 1,4 млрд. Далее следуют одежда (6 млрд) и отели (1,2 млрд).
По статистике, во всех городах чемпионата мира оборот в категории «Отели» вырос вдвое, в барах и ресторанах — в среднем в 2,5 раза.
Среди иностранных гостей турнира больше всех потратили жители США (800 млн руб.). В первую десятку стран по наибольшему объему транзакций также вошли Китай (330 млн руб.), Казахстан (280 млн), Великобритания (194 млн), Аргентина (164 млн), Франция (158 млн), Мексика (156 млн), Беларусь (154 млн), Германия (120 млн) и Перу (118 млн).
При этом наибольший прирост операций у туристов из этих стран был зафиксирован на аренду жилья в Ростове-на-Дону, на фаст-фуд — в Сочи и Самаре и на траты в категории «Рестораны и кафе» — в Волгограде.
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