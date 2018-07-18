Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

Основатель Tesla отметил, что его слова в адрес Унсуорта были сделаны «в порыве злости» после замечаний британского дайвера.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Глава высокотехнологичных компаний SpaceX и Tesla Илон Маск извинился перед британским дайвером Верном Унсуортом, которого назвал «педофилом», сообщает РИА Новости.

Поводом для оскорбления послужил неодобрительный отзыв спасателя о мини-субмарине Маска, которую тот настоятельно предлагал использовать в ходе эвакуации детей в Таиланде. По словам Унсуорта, это не более чем «пиар-трюк».

Слова дайвера не оправдывают его действий, признал инженер и принес извинения перед Унсуортом и перед компаниями, которые он возглавляет.

Основатель Tesla отметил, что его слова в адрес Унсуорта были сделаны «в порыве злости».

Ранее инвесторы Tesla в открытом письме призвали Маска извиниться за то, что он назвал «педофилом» Унсуорта.

Двенадцать подростков из детской команды по футболу и их тренер пропали 23 июня. Спустя почти десять суток поисков их обнаружили живыми в пещере Тхам-Луанг. Как выяснилось, в сезон дождей группа зашла в семикилометровую пещеру, и от выхода их отрезало внезапное наводнение. На месте развернули спасательную операцию.