Президент РТ встретился с руководством «Сименс»

В РТ «Сименс» участвует в проектах в области нефтехимии и энергетики, а также ведет работу с высшими образовательными учреждениями.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Доме Правительства РТ прошла встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с руководством компании «Сименс», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Во время приветствия Рустам Минниханов рассказал, что республика имеет большой опыт работы с компаниями из Германии. Он отметил, что «Сименс» является стратегическим партнером региона. Татарстан и немецкий концерн взаимодействуют в рамках соглашения, который был подписан в 2012 году.

«Сименс» участвует в проектах в области нефтехимии и энергетики (в республике действует линия сборки датчиков для нефтегазохимических предприятий), также ведет работу с высшими образовательными учреждениями.

Во время встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в таких областях, как образование, развитие цифровой медицины.