Президент РТ встретился с руководством «Сименс»

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Доме Правительства РТ прошла встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с руководством компании «Сименс», сообщает пресс-служба Президента РТ.
Во время приветствия Рустам Минниханов рассказал, что республика имеет большой опыт работы с компаниями из Германии. Он отметил, что «Сименс» является стратегическим партнером региона. Татарстан и немецкий концерн взаимодействуют в рамках соглашения, который был подписан в 2012 году.
«Сименс» участвует в проектах в области нефтехимии и энергетики (в республике действует линия сборки датчиков для нефтегазохимических предприятий), также ведет работу с высшими образовательными учреждениями.
Во время встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в таких областях, как образование, развитие цифровой медицины.
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