Татарстан не пополнил список регионов с наиболее высокой распространенностью ВИЧ

В России из почти 1 млн носителей иммунодефицита человека в 2017 году скончалась треть зараженных.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Татарстан не относится к регионам России, где Роспотребнадзор по итогам 2017 года зарегистрировал наиболее высокую заболеваемость и пораженность ВИЧ-инфекцией. Данные о ситуации по ВИЧ в стране опубликованы ведомством в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2017 году».

В целом, как констатируется в документе, обстановка с распространением ВИЧ в России сохраняется напряженной: заболеваемость зафиксирована во всех субъектах страны. Более того, с диагнозом ВИЧ-инфекция в конце 2017 года насчитывалось 943 999 человек, из них в течение года умерли 276 660 больных. Более трети российских субъектов, население которых суммарно составляет почти половину всей страны (49,5 процента), относятся к регионам с высокой поражённостью ВИЧ-инфекцией.

Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных зафиксировано в Свердловской области – 1741,4 случая на 100 тысяч населения. Вторая по количеству носителей Иркутская область – 1729,6 случая на 100 тысяч населения. Третьей стала Кемеровская область – 1700,5 случая на 100 тысяч человек. Всего из 85 российских регионов 23 Роспотребнадзор отнес к числу субъектов с наиболее высокой заболеваемостью и пораженностью ВИЧ-инфекцией (Новосибирская, Тюменская, Курганская, Оренбургская, Самарская, Тверская области, Алтайский, Красноярский, Пермский край и др) .

В целом темпы прироста заболеваемости снижаются, но медики продолжают регистрировать новые случаи инфицирования. Но если в 2011 – 2015 годах за год выявлялось порядка 10 процентов новых случаев, в 2016 году их было 4,1 процента, а в 2017 году – 2,2 процента. При этом больше половины всех случаев ВИЧ-инфекции, 63,8 процента (780 тыс.), выявлены за последнее десятилетие.

Чаще всего ВИЧ приобретают мужчины от 30 до 44 лет. 3,3 процента всех мужчин в этом возрастном диапазоне являются носителями ВИЧ.

При этом уже больше половины новых случаев медики фиксируют при гетеросексуальных половых контактах. Доля заражения при употреблении наркотиков снизилась до 43,6 процента. Отмечено, что растет процент больных, изначально обладающих лекарственной резистентностью (устойчивостью) к существующим препаратам поддерживающей терапии.

Новые случаи заболевания все чаще фиксируются среди старшей возрастной группы: в 46,4 процента случаев новое носительство устанавливалось для людей в возрасте 30 – 40 лет и в 22,6 процента для людей 40 – 50 лет. А вот доля инфицированных от 20 до 30 лет сократилась до одной пятой (20 процентов выявленных).

Вместе с тем по сравнению с 2016 годом на 10,7 процента возрос охват населения обследованиями на ВИЧ-инфекцию (в 1,3 раза по сравнению с 2012 г.). За минувший год протестировано 34,08 млн российских граждан.

ВИЧ-инфекция третья после ОРВИ и туберкулеза по экономическому ущербу для бюджета страны – в 2017 году он составил 22 млн 563 тыс. рублей (от ОРВИ 513 млн 214 тыс., от туберкулеза – 35 457 тыс).

Смертность среди ВИЧ-инфицированных за 2017 год возросла до 31 898 человек (на 4,4 процента). От числа всех зарегистрированных умерли за минувший год 22,7 процента носителей вируса. Большинство таких пациентов погибает от туберкулеза. Средний возраст умерших в результате ВИЧ-инфекции – 38 лет.