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Татар-информ

18 июля 2018, 16:44

Общество

Воспитатель из Нижнекамска устроила татарское застолье на Сабантуе в Турции

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Фото: alki-rt.ru

Уроженки деревни Татарское Муллино Алькеевского района угостили участников Сабантуя в Анталии блюдами татарской кухни.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). На Сабантуе в Турции воспитатель из Нижнекамска Халида Ахметова угостила участников праздника вкусной татарской национальной сдобой, пишет газета «Алькеевские вести».

Второй год Халида Ахметова проживает в Анталии. Она родилась в деревне Татарское Муллино Алькеевского района, всю жизнь проработала воспитательницей детского сада в Нижнекамске.



Халида стала одним из организаторов Сабантуя в Анталии, заранее готовилась к празднику, привлекла к этому и сестру Гульсину. Попросила бывшую коллегу из Нижнекамска привести скатерти с татарской вышивкой. С сестрой они напекли много разных сладких пирогов, губадию, хворост, перемячи, кыстыбый и около 10 килограммов традиционного чак-чака.

К их большому столу, богато накрытыми татарскими блюдами, подходили многие. Гульсина рассказала, что гости умоляли продать им пироги, готовы были заплатить за каждый по тысяче рублей. Однако сестры угощали всех бесплатно, чем вызвали удивление участников праздника. Одни попросили к следующему Сабантую приготовить еще больше вкусностей, а другие посоветовали открыть кафе с национальными блюдами.

 

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