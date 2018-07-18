На улице Журналистов 38-летний казанец ранил из ТТ двоих мужчин.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Казани осудили мужчину, устроившего стрельбу на рынке, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В конце прошлого года у торговых павильонов на улице Журналистов трое мужчин поссорились из-за долга. В какой-то момент один из них выхватил ТТ образца 1933 года и четыре раза выстрелил в оппонентов. Пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями, медикам удалось спасти их жизни.

По статьям «Покушение на убийство общеопасным способом» и «Незаконное приобретение, хранение, перевозка боеприпасов» суд приговорил 38-летнего обвиняемого к 11 годам колонии строгого режима.