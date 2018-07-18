В Нижнекамске организованы две патрульные группы для обхода пляжей

Группы созданы с целью обеспечения безопасности в местах массового отдыха.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). На водных объектах Нижнекамска созданы две мобильные патрульные группы. Сотрудники осуществляют контроль в трех зонах отдыха, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Группы созданы с целью обеспечения безопасности в местах массового отдыха. За время обхода сотрудники провели 20 бесед, распространили памятки о правилах поведения населения на водных объектах в летнее время.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани патрулирование некоторых пляжей осуществляют конные патрули.



Патрулирование на территории лесопарковых зон, прилегающих к озерам «Глубокое», «Лебяжье» и «Изумрудное» осуществляется с 5 июня еженедельно по выходным и праздничным дням.