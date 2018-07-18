СМИ: Родители смогут менять внешность будущих детей благодаря науке

Как считают специалисты, первые дети с модифицированной ДНК могут появиться на свет уже в этом или в начале следующего года.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Родители в Британии смогут менять внешность будущих детей благодаря науке технологии редактирования генов. Она позволяет внести изменения в молекулу ДНК человеческого эмбриона, что ранее считалось морально неприемлемым, сообщает ТАСС со ссылкой на The Independent.

Метод редактирования генов используют в основном для лечения тяжелых наследственных генетических заболеваний или профилактики развития рака и слабоумия.

После проведения всесторонних консультаций и голосования британские парламентарии приняли поправки, которые разрешают использовать технологии редактирования генома человеческого эмбриона. Как считают специалисты, первые дети с модифицированной ДНК могут появиться на свет уже в этом или в начале следующего года.