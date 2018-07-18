В рамках первого этапа участницы пройдут тест на знание ПДД на компьютере, на втором — продемонстрируют свое умение ездить по дороге.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Казани 27 июля выберут «Автоледи-2018». Конкурс пройдет в два этапа, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В рамках первого этапа участницы пройдут тест на знание ПДД на компьютере, на втором — продемонстрируют свое умение ездить по дороге. Перед прохождением трассы автомобилисток проверят на умение парковаться задним ходом, заезжать в ворота.

Практические испытания автоледи будут проходить на собственных автомобилях.

Победителей выберут по количеству набранных баллов. Все участницы получат подарки и дипломы, а автоледи, занявшая первое место, — ценный приз.