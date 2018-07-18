(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Казани 27 июля выберут «Автоледи-2018». Конкурс пройдет в два этапа, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В рамках первого этапа участницы пройдут тест на знание ПДД на компьютере, на втором — продемонстрируют свое умение ездить по дороге. Перед прохождением трассы автомобилисток проверят на умение парковаться задним ходом, заезжать в ворота.
Практические испытания автоледи будут проходить на собственных автомобилях.
Победителей выберут по количеству набранных баллов. Все участницы получат подарки и дипломы, а автоледи, занявшая первое место, — ценный приз.
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