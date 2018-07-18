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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Заинский насильник 12-летней девочки получил 17 лет «строгача», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 12 апреля пьяный 31-летний мужчина затащил к себе домой незнакомую школьницу, где удерживал девочку до следующего утра. Злоумышленник избил и надругался над ребенком, а также отобрал ее планшет и золотые серьги.
По статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабеж» суд приговорил обвиняемого к 17 годам колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года.
Постановление, подписанное Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, опубликовано на сайте Госкомитете РТ по биоресурсам.
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