31-летний мужчина затащил школьницу в квартиру, избил, ограбил и изнасиловал.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Заинский насильник 12-летней девочки получил 17 лет «строгача», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 12 апреля пьяный 31-летний мужчина затащил к себе домой незнакомую школьницу, где удерживал девочку до следующего утра. Злоумышленник избил и надругался над ребенком, а также отобрал ее планшет и золотые серьги.

По статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабеж» суд приговорил обвиняемого к 17 годам колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года.