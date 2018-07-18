Рустам Минниханов потребовал эффективней расходовать бюджетные средства

Интенсивная работа с депутатами при разработке бюджета сделает его сбалансированным, считает Президент РТ.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Система бюджетных расходов должна стать более эффективной, чтобы республиканская казна была готова к любым нагрузкам. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за I полугодие 2018 года.

Он подчеркнул, что министерствам и ведомствам, а также исполкомам районов надо эффективней организовывать работу по расходованию средств и не допускать их спешного освоения только в конце года.

«Это всегда проблема – неосвоение, и ничем хорошим это не кончается», — отметил лидер республики.

Он добавил, что сейчас идет большая работа по формированию бюджета. Процесс идет напряженно, поэтому необходимо обеспечить бюджетную сбалансированность. Для этого нужно плотно работать с депутатским корпусом, причем работа должна идти на протяжении всего процесса разработки главного финансового документа РТ, а не только после его внесения в Госсовет.

«Работа с бюджетом должна идти в рамках задач, поставленных Президентом РФ. Мы пока не знаем точных параметров, но знаем, что это будет серьезная нагрузка на бюджет», — подчеркнул Минниханов.

При этом он добавил, что профессионализм татарстанских работников финансовой, налоговой и казначейской систем достаточен, чтобы решить все задачи, стоящие перед республикой.

В заключение Рустам Минниханов обратился к руководителям татарстанских предприятий.

«Благополучие республики зависит от вашего благополучия. Поэтому наша работа должна идти слаженно», — резюмировал Президент РТ.