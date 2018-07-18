«Единая Россия» 22 июля проведет в РТ день предварительного голосования

В 42 районах и 2 городских округа Татарстана 9 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). «Единая Россия» 22 июля проведет в Татарстане день предварительного голосования для отбора кандидатов от партии на выборы. В 42 районах и 2 городских округа республики 9 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба партии.

Планируется замещение 247 мандатов, из них «Единая Россия» претендует на 196.

Согласно положению о предварительном голосовании, в избирательных округах с численностью более тысячи человек такое голосование проводится по первой модели. Это означает что все, кто планирует участвовать в дополнительных выборах 9 сентября в РТ, уже сейчас могут оценить кандидата от партии, придя на встречи с ними и проголосовав за понравившегося 22 июля.

Эту же модель выбрали и оргкомитеты в тех районах, где в сентябре из состава депутатов будут выбираться главы районов.

С 17 по 19 июля в регионе участники предварительного голосования будут встречаться с избирателями. А 22 июля на территории этих избирательных округов откроется 15 процентов счетных участков (по одному участку на округ), которые будут работать с 8:00 до 20:00.