Харрисон Форд ведет переговоры по экранизации Джека Лондона «Зов предков»

Если соглашение по переговорам будет достигнуто, то Харрисон Форд исполнит роль золотоискателя Джона Торнтона в период золотой лихорадки.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Голливудский актер Харрисон Форд ведет переговоры о съемках в фильме по роману Джека Лондона «Зов предков», пишет «Газета.Ру».

По данным зарубежных источников, если соглашение по переговорам будет достигнуто, то актер исполнит роль золотоискателя Джона Торнтона в период золотой лихорадки.

Ранее в образе Торнтона на экране появлялись Кларк Гейбл в 1935 году и Чарлтон Хестон в 1972 году.

Планируется, что съемки по роману Джека Лондона начнутся осенью этого года.

В январе этого года стало известно, что Харрисон Форд примет участие в съемках пятой части фильма о приключениях Индианы Джонса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что российский фильм ужасов «Невеста» покажут в Латинской Америке.