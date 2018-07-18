Руководителем исполкома города Елабуги назначен Кирилл Мокшин

Его кандидатуру сегодня одобрили депутаты городского Совета.

(Елабуга, 18 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня депутаты Елабуги утвердили кандидатуру Кирилла Мокшина на пост руководителя исполкома города. Напомним, прежний руководитель Рамиль Марданов уволился по собственному желанию в начале июня. В должности сити-менеджера Марданов проработал более 6 лет.

«Уважаемые депутаты, вы все его знаете, он наш местный парень, даже не вижу надобности читать справку о нем. А Вас, Кирилл Владимирович, поздравляю с назначением, желаю успехов в работе», – отметил глава района Геннадий Емельянов, представляя нового руководителя.

Кирилл Мокшин с ноября 2016 года работал заместителем руководителя горисполкома, а до этого возглавлял отдел благоустройства и озеленения исполкома.

