Сейчас на 33-м месте списка крупнейших держателей гособлигаций США значится Чили с 30 млрд долларов.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Россия выбыла из числа самых крупных держателей гособлигаций США, сообщает RT со ссылкой на Министерство финансов Соединенных Штатов.

Сейчас на последнем 33-м месте списка находится Чили с 30 млрд долларов.

Первые три места в списке занимают КНР (1,18 трлн долларов), Япония (1,05 трлн долларов) и Ирландия (301 млрд долларов).

В апреле РФ почти вдвое сократила свои вложения в американские казначейские бумаги — на 47,4 млрд долларов, до 48,7 млрд долларов, в марте этот показатель превышал 96 млрд долларов. Таким образом, в июне страна занимала 22-ю строчку рейтинга стран — держателей бумаг.