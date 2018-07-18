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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Россия выбыла из числа самых крупных держателей гособлигаций США, сообщает RT со ссылкой на Министерство финансов Соединенных Штатов.
Сейчас на последнем 33-м месте списка находится Чили с 30 млрд долларов.
Первые три места в списке занимают КНР (1,18 трлн долларов), Япония (1,05 трлн долларов) и Ирландия (301 млрд долларов).
В апреле РФ почти вдвое сократила свои вложения в американские казначейские бумаги — на 47,4 млрд долларов, до 48,7 млрд долларов, в марте этот показатель превышал 96 млрд долларов. Таким образом, в июне страна занимала 22-ю строчку рейтинга стран — держателей бумаг.
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