В первом полугодии 2018 года налоговые сборы в РТ выросли на четверть

Большую часть республиканских налоговых доходов направили в федеральный бюджет.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). За первые шесть месяцев текущего года налоговые сборы в Татарстане выросли на 24 процента. Основным источником налоговых поступлений оказались предприятия нефтедобывающей отрасли. Об этом рассказал глава Управления ФНС России по Татарстану Марат Сафиуллин на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за I полугодие 2018 года.

Главный налоговик республики обозначил основную задачу дальнейшей работы ведомства — повышение качества налогового администрирования за счет цифровизации и интеграции всех источников информации. За счет этого в УФНС по РТ намерены пополнить доходную часть бюджетов всех уровней.

«По сравнению с январем – июнем 2017 года налоговые доходы и сборы выросли на 24 процента, в том числе в консолидированный бюджет республики на 5 процентов», — заявил Марат Сафиуллин.

Он добавил, что благоприятными для налоговых поступлений оказались высокие цены на нефть, положительная курсовая разница, рост зарплат и обложение налогом движимого имущества организаций. Однако присутствуют и негативные тенденции.

«Другой фактор – замедление темпов роста, а то и вовсе их снижение, по ряду важнейших для экономики республики производств», — отметил Сафиуллин.

Он добавил, что доля направленных в федеральный бюджет налогов в этом году составила 67 процентов. Остальные 33 процента налоговых поступлений пошли в консолидированный бюджет республики. При этом 60 процентов всех платежей приходится на нефтедобывающие и нефтесервисные организации, заключил руководитель УФНС по РТ.