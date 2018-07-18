Новая веб-версия «Алисы» будет доступна в разных браузерах

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Компания «Яндекс» разрабатывает веб-версию голосового помощника «Алиса», который сможет работать в браузерах других компаний. Это позволит расширить аудиторию сервиса на 30 – 40 процентов, сообщает РИА Новости.
По словам руководителя b2b-направления платформы «Яндекс.Диалоги» Анастасии Данилиной, веб-версия «Алисы» будет создана до конца 2018 года.
Благодаря разработке воспользоваться «Алисой» можно будет, открыв поисковую систему «Яндекс» в любом браузере.
К настоящему времени, как сообщил руководитель маркетинга «Алисы» Даниил Колесников, аудитория «Алисы» составляет 28 млн человек в месяц.
Голосовой сервис был официально запущен в октябре прошлого года, а за несколько недель до этого был оценен Президентом РФ Владимиром Путиным. «Алиса» рассказала о погоде в Москве и Санкт-Петербурге, определила местоположение задающего вопросы человека и сообщила, что смотрит фотографии кошек в «Яндексе».
Для самостоятельного обучения, распознавания и обработки неполных фраз и вопросов с учетом контекста сказанного, импровизации голосовой сервис использует нейронную сеть.
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