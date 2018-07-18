Казань вошла в топ-3 российских городов для семейных путешествий и экскурсионного отдыха

Рекомендуем
Фото: архив
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Казань вошла в топ-3 российских городов для семейных путешествий с детьми и экскурсионного отдыха во второй половине лета. Рейтинг составлен сервисом бронирования жилья Tvil.ru.
Отмечается, что в среднем туристы останавливаются в столице РТ на 3,5 ночи и тратят на жилье 2,8 тыс. рублей в сутки на семью.
Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, на втором месте оказалась Москва.
Аналитики выяснили, что в пределах России дешевле всего отдохнуть в Ростове-на-Дону (менее 2 тыс. рублей), дороже — в Москве (более 3 тыс. рублей). Рейтинг не учитывал курортные города.
Следующая новость
Большую часть республиканских налоговых доходов направили в федеральный бюджет.
Проект здания на 500 мест уже согласован с властями города, работы могут начаться уже в этом году.
На интернет-ресурсах размещена информация о способах употребления запрещенных препаратов, а также о том, как их приобрести.
Трагедия произошла в минувшее воскресенье неподалеку от села Уртамак.
Скопление насекомых обнаружили напротив дома №38 по улице Гарифьянова.
Службы занятости Татарстана рассказали о возможностях трудоустройства, которые предоставляют государственные органы власти безработным.
На трассе Р239 столкнулись «Форд Фокус» с номерами Чувашской республики и «Субару» из Татарстана.
Задачи финансовым, казначейским и налоговым органам региона на вторую половину 2018 года поставит Президент Татарстана.
Лидером подписной кампании стало печатное издание «Волжская новь».
18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям
18 июляСмотровая площадка в Арске, пляж в Камском Устье, «Территория здоровья» в Альметьевске: на что пойдут 602 миллиона республиканского бюджета