Казань вошла в топ-3 российских городов для семейных путешествий и экскурсионного отдыха

В среднем в столице РТ туристы останавливаются на 3,5 ночи, в сутки на проживание уходит 2,8 тыс. рублей.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Казань вошла в топ-3 российских городов для семейных путешествий с детьми и экскурсионного отдыха во второй половине лета. Рейтинг составлен сервисом бронирования жилья Tvil.ru.

Отмечается, что в среднем туристы останавливаются в столице РТ на 3,5 ночи и тратят на жилье 2,8 тыс. рублей в сутки на семью.

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, на втором месте оказалась Москва.

Аналитики выяснили, что в пределах России дешевле всего отдохнуть в Ростове-на-Дону (менее 2 тыс. рублей), дороже — в Москве (более 3 тыс. рублей). Рейтинг не учитывал курортные города.