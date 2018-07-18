Пестречинская прокуратура добивается блокировки трех сайтов по продаже наркотиков

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Пестречинская прокуратура добивается блокировки сайтов по продаже наркотиков, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В процессе мониторинга Сети сотрудники ведомства обнаружили три интернет-ресурса, где любой желающий мог изучить инструкции по употреблению наркотических средств, а также приобрести наркотики.
Прокуроры обратились в суд с требованием закрыть запрещенные сайты. Их заявление рассмотрели и удовлетворили. Решение суда еще не вступило в законную силу.
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На интернет-ресурсах размещена информация о способах употребления запрещенных препаратов, а также о том, как их приобрести.
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