Пестречинская прокуратура добивается блокировки трех сайтов по продаже наркотиков

На интернет-ресурсах размещена информация о способах употребления запрещенных препаратов, а также о том, как их приобрести.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Пестречинская прокуратура добивается блокировки сайтов по продаже наркотиков, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе мониторинга Сети сотрудники ведомства обнаружили три интернет-ресурса, где любой желающий мог изучить инструкции по употреблению наркотических средств, а также приобрести наркотики.

Прокуроры обратились в суд с требованием закрыть запрещенные сайты. Их заявление рассмотрели и удовлетворили. Решение суда еще не вступило в законную силу.