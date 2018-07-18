В Мензелинском районе после трех дней поиска спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины

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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Мензелинском районе спасатели нашли тело мужчины, утонувшего три дня назад, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В минувшее воскресенье возле села Уртамак у реки Ик отдыхала компания родственников. 31-летний мужчина решил переплыть на другой берег, но на середине реки его начало уносить течением. Брат бросился на помощь, однако не успел преодолеть последние десять метров. Пловец ушел под воду и пропал.
На месте развернули поисковые работы. За несколько дней сотрудники ЗПСО №6 обследовали две с половиной тысячи квадратных метров реки и 30 километров береговой линии.
Сегодня в четыре часа утра сотрудники МЧС извлекли тело погибшего из воды.
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