В Сирии нашли обломки военного самолета

По предположениям, самолет принадлежит коалиции под руководством США, однако информация не подтверждена.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии были найдены обломки неизвестного военного самолета, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Al-Masdar News.

По словам агентства, во время крушения был мощный взрыв. Самолет упал примерно в 15 км от города Эш-Шаддад.

По предположениям, самолет принадлежит коалиции под руководством США, однако информация не подтверждена.

Канал Directorate 4, который занимается мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, отметил, что обломки могут принадлежать американской баллистической ракете MGM-140 ATACMS, а не военному самолету.