В Сирии нашли обломки военного самолета

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии были найдены обломки неизвестного военного самолета, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Al-Masdar News.
По словам агентства, во время крушения был мощный взрыв. Самолет упал примерно в 15 км от города Эш-Шаддад.
По предположениям, самолет принадлежит коалиции под руководством США, однако информация не подтверждена.
Канал Directorate 4, который занимается мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, отметил, что обломки могут принадлежать американской баллистической ракете MGM-140 ATACMS, а не военному самолету.
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