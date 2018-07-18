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Фото: соцсети
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Тараканы атаковали один из дворов Казани в Приволжском районе, сообщили пользователи социальных сетей.
Очевидцы выложили кадры и видеозапись с полчищем тараканов, обнаруженных на тепловом узле напротив дома №38 по улице Гарифьянова.
Один из местных жителей отметил, что встречал скопление этих насекомых и раньше. По его словам, некогда неподалеку от места, где зафиксировали тараканов, располагалась котельная, а местные жители часто кормили там птиц.
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Трагедия произошла в минувшее воскресенье неподалеку от села Уртамак.
Скопление насекомых обнаружили напротив дома №38 по улице Гарифьянова.
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