Скопление насекомых обнаружили напротив дома №38 по улице Гарифьянова.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Тараканы атаковали один из дворов Казани в Приволжском районе, сообщили пользователи социальных сетей.

Очевидцы выложили кадры и видеозапись с полчищем тараканов, обнаруженных на тепловом узле напротив дома №38 по улице Гарифьянова.

Один из местных жителей отметил, что встречал скопление этих насекомых и раньше. По его словам, некогда неподалеку от места, где зафиксировали тараканов, располагалась котельная, а местные жители часто кормили там птиц.