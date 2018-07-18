Всемирный банк: Четверть населения Украины находится за чертой бедности

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Каждый четвертый украинец живет за чертой бедности, заявила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен. Об этом пишут «Известия».
Экономический кризис, начавшийся в 2014 году, привел к резкому росту числа живущих за чертой бедности граждан. В 2013 году этот показатель составлял 15 процентов против 25 в настоящее время.
По словам Кахконен, экономический потенциал Украины выше, чем у Польши, Грузии, Румынии и Индонезии, однако политика страны в плане развития экономики отстала на 20 лет.
С 2014 года Всемирный банк вложил в Украину 5,5 млрд долларов — больше, чем вкладывал в любую другую страну. «К сожалению, не все эти средства использованы в полном объеме, и мы ждем решений от Правительства Украины», — сказала директор Всемирного банка.
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