Всемирный банк: Четверть населения Украины находится за чертой бедности

С 2014 года Всемирный банк вложил в Украину 5,5 млрд долларов.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Каждый четвертый украинец живет за чертой бедности, заявила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен. Об этом пишут «Известия».

Экономический кризис, начавшийся в 2014 году, привел к резкому росту числа живущих за чертой бедности граждан. В 2013 году этот показатель составлял 15 процентов против 25 в настоящее время.

По словам Кахконен, экономический потенциал Украины выше, чем у Польши, Грузии, Румынии и Индонезии, однако политика страны в плане развития экономики отстала на 20 лет.

С 2014 года Всемирный банк вложил в Украину 5,5 млрд долларов — больше, чем вкладывал в любую другую страну. «К сожалению, не все эти средства использованы в полном объеме, и мы ждем решений от Правительства Украины», — сказала директор Всемирного банка.