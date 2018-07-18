В Перу назвали новорожденного в честь хорватского футболиста

В стране модно называть детей в честь знаменитых футболистов.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Перу новорожденного назвали в честь лучшего игрока ЧМ-2018 — капитана сборной Хорватии, полузащитника Луки Модрича. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал Nacional.

В стране существует мода называть детей именами знаменитых футболистов. Например, в Перу живет 870 Криштиану Роналду, 232 Лионеля Месси и 23 Антуана Гризманна. Кроме того, четырех детей назвали Тони Кроссами, а трех — Неймарами.

Ранее казанские родители назвали ребенка в честь капитана аргентинской сборной Лионеля Месси.