В Перу назвали новорожденного в честь хорватского футболиста

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Перу новорожденного назвали в честь лучшего игрока ЧМ-2018 — капитана сборной Хорватии, полузащитника Луки Модрича. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал Nacional.
В стране существует мода называть детей именами знаменитых футболистов. Например, в Перу живет 870 Криштиану Роналду, 232 Лионеля Месси и 23 Антуана Гризманна. Кроме того, четырех детей назвали Тони Кроссами, а трех — Неймарами.
Ранее казанские родители назвали ребенка в честь капитана аргентинской сборной Лионеля Месси.
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