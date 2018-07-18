Суд повторно ограничил Серебренникова в ознакомлении с материалами дела

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Басманный суд Москвы ограничил режиссера Кирилла Серебренникова в ознакомлении с материалами дела о мошенничестве в «Седьмой студии» до 1 сентября. Такое решение огласил судья Артур Карпов, сообщает RT.
Отмечается, что ходатайство следователя было частично удовлетворено.
Ранее суд отменял ограничение сроков на ознакомление с делом для режиссера. Решение было принято после заключительного слова обвиняемого, который заявил, что не хочет затягивать с делом.
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