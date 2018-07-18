Главное
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП на трассе М7

Татар-информ

18 июля 2018, 08:34

Общество

Суд повторно ограничил Серебренникова в ознакомлении с материалами дела

Рекомендуем

Ходатайство следователя было частично удовлетворено.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Басманный суд Москвы ограничил режиссера Кирилла Серебренникова в ознакомлении с материалами дела о мошенничестве в «Седьмой студии» до 1 сентября. Такое решение огласил судья Артур Карпов, сообщает RT.

Отмечается, что ходатайство следователя было частично удовлетворено.

Ранее суд отменял ограничение сроков на ознакомление с делом для режиссера. Решение было принято после заключительного слова обвиняемого, который заявил, что не хочет затягивать с делом.

Реклама

Следующая новость

Кто поможет устроиться на работу, если не берут?
Новости дня
09:00
Кто поможет устроиться на работу, если не берут?

Службы занятости Татарстана рассказали о возможностях трудоустройства, которые предоставляют государственные органы власти безработным.

08:48
В Перу назвали новорожденного в честь хорватского футболиста
08:34
Суд повторно ограничил Серебренникова в ознакомлении с материалами дела
08:20
СМИ: Глава Пентагона готов к переговорам с Шойгу
08:19
В Лаишевском районе РТ в аварии пострадал житель Чебоксар

На трассе Р239 столкнулись «Форд Фокус» с номерами Чувашской республики и «Субару» из Татарстана.

08:06
Россия выбыла из списка крупнейших держателей гособлигаций США
07:52
Чемпион Олимпиады-88 намерен отказаться от гражданства Украины
07:38
Власти США расширили обвинения против задержанной россиянки
07:24
Трамп заявил о нежелании называть Россию противником
07:10
Финорганы республики подведут итоги исполнения бюджета РТ в первом полугодии

Задачи финансовым, казначейским и налоговым органам региона на вторую половину 2018 года поставит Президент Татарстана.

06:58
Трамп согласился с «вмешательством России» в президентские выборы в США
06:44
Новак пообещал рост поставок российского газа в Европу
06:30
В Верхнеуслонском районе завершилась подписка на второе полугодие

Лидером подписной кампании стало печатное издание «Волжская новь».

06:16
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Владислав Жуковский
05:26
Жителей Спасского района познакомят с экспонатами Лихачевского собрания

Обширное наследие Лихачева включает 40 тысяч предметов, среди которых картины, экспонаты литературы, памятники археологии, нумизматики и этнографии.

04:10
Участники арт-симпозиума Елабуги представили 70 картин о народных играх и забавах
03:49
HeadHunter: Пожилые татарстанцы чаще всего идут работать бухгалтерами и строителями
02:51
Российские учителя в Елабуге обсудят будущее цифрового поколения страны
01:13
Для сельчанок Тетюшского района устроили день красоты

Мастер-класс организовала председатель ТОС «Садовод» Зоя Драгунова, а консультант по красоте Лиана Гумерова провела урок.

00:05
Ученые нашли подземную связь между двумя японскими вулканами
17.07 23:35
Школьники из Нижнекамска пополнят хвойными деревьями фонд Борковского лесничества

Экологи Закамского территориального управления провели экскурсию по хвойному лесу для нижнекамских учащихся.

17.07 23:27
В Набережных Челнах приступили к ремонту улицы «КАМАЗ-мастер»
17.07 23:16
В дни матчей ЧМ общественным транспортом в Казани перевезено более 5,6 млн человек
17.07 23:15
Двести мусульман Автограда отправятся в Болгар на съезд «Изге Болгар жыены»

Прихожане разных мечетей Набережных Челнов отправятся в Болгар на нескольких автобусах.

17.07 23:01
Хор ветеранов «Волжанка» дал концерты в Верхнеуслонском районе РТ

Концерт, представленный в стиле «ретро», был подарком ветеранов своим слушателям.

События

18 июляСмотровая площадка в Арске, пляж в Камском Устье, «Территория здоровья» в Альметьевске: на что пойдут 602 миллиона республиканского бюджета

18 июля«Маржа» или «Маржа тугел»: в скандал вокруг футболок от казанского бренда вмешалась прокуратура

17 июляЧистейшая вода, гости со всей России, велопробег и байкеры: в селе Среднее Девятово состоялся Праздник родника

17 июляБанковские и околобансковские приложения для гаджетов Газпромбанк будет разрабатывать в Татарстане

17 июляРафик Мухаметшин: «Мы должны пробудить самосознание "я – мусульманин, я – татароязычный и знающий свою историю татарин"»

17 июля«Если в Татарстане сделают так же, как и здесь, то я двумя руками „за“»: что увидели татарстанцы в швейцарском МСЗ

17 июляЛакокрасочные объятия «Том Сойер Феста» в Казани охватили дом последователя секты ваисовцев