Суд повторно ограничил Серебренникова в ознакомлении с материалами дела

Ходатайство следователя было частично удовлетворено.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Басманный суд Москвы ограничил режиссера Кирилла Серебренникова в ознакомлении с материалами дела о мошенничестве в «Седьмой студии» до 1 сентября. Такое решение огласил судья Артур Карпов, сообщает RT.

Отмечается, что ходатайство следователя было частично удовлетворено.

Ранее суд отменял ограничение сроков на ознакомление с делом для режиссера. Решение было принято после заключительного слова обвиняемого, который заявил, что не хочет затягивать с делом.