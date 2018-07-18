СМИ: Глава Пентагона готов к переговорам с Шойгу

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Глава Минобороны США Джеймс Мэттис готов к переговорам с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
При этом Пентагон не смог дать комментария по запросу РИА Новости. «В настоящее время мы ничего не можем сказать об этом, но если что-то изменится, мы дадим вам знать», — сказали в ведомстве.
Со своей стороны Минобороны России готово к встрече с американскими коллегами, чтобы реализовать достигнутые в Хельсинки договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Главы оборонных ведомств двух стран общались три года назад: Шойгу обсудил с предыдущим министром обороны США Эштоном Картером ситуацию в Сирии.
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