Чемпион Олимпиады-88 намерен отказаться от гражданства Украины

На Украине невозможно жить, считает Владимир Лютый.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Чемпион Олимпиады 1988 года — бывший футболист сборной СССР и украинского клуба «Днепр» Владимир Лютый заявил, что намерен в ближайшее время отказаться от гражданства Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Football.ua.

Лютый переехал в Германию и начал работу в структуре местного клуба «Ганза». Желание сменить гражданство он объяснил «беспределом украинской власти».

«Везде коррупция и договорняки», — сказал олимпийский чемпион.

По его словам, он сочувствует украинскому народу, поскольку на Украине невозможно жить. «Люди бегут оттуда, как с тонущего корабля», — отметил Лютый.