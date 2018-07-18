Чемпион Олимпиады-88 намерен отказаться от гражданства Украины

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Чемпион Олимпиады 1988 года — бывший футболист сборной СССР и украинского клуба «Днепр» Владимир Лютый заявил, что намерен в ближайшее время отказаться от гражданства Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Football.ua.
Лютый переехал в Германию и начал работу в структуре местного клуба «Ганза». Желание сменить гражданство он объяснил «беспределом украинской власти».
«Везде коррупция и договорняки», — сказал олимпийский чемпион.
По его словам, он сочувствует украинскому народу, поскольку на Украине невозможно жить. «Люди бегут оттуда, как с тонущего корабля», — отметил Лютый.
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