Трамп заявил о нежелании называть Россию противником

По мнению американского лидера, ладить с Россией – это хорошо.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию «противником», сообщает RT со ссылкой на Fox News.

«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо... у них мощная армия, но их экономика гораздо меньше китайской, и я даже не хочу употреблять слово „противник“, мы можем работать совместно», — сказал американский лидер. Он добавил, что все страны могут поддерживать хорошие отношения и жить в мире.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Трамп согласился с «вмешательством России» в президентские выборы в США.