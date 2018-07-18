Новак пообещал рост поставок российского газа в Европу

В Берлине прошли переговоры Москвы, Киева и Еврокомиссии по газу.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Поставки российского газа в Европу увеличатся на 10 — 15 процентов в ближайшие 10 лет, заявил министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних переговоров по газу, которые прошли в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости.

Потребление газа в Евросоюзе выросло на 6 процентов по итогам 2017 и периода с начала 2018 года. Объемы поставок российского газа выросли, вырос и транзит через Украину.

«На сегодня мы уже понимаем, что на период ближайших 5 — 10 лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017-2018 годах, речь может идти о дополнительных 10 — 15 процентах роста», — сказал Новак.

По его словам, на переговорах обсуждали, что дополнительные объемы могут обеспечить прокачку и загрузку газотранспортной системы Украины.

Предварительно, речь может идти о 17 — 25 млрд кубометров газа. Министр не стал озвучивать конкретные цифры, поскольку это требует дополнительного обсуждения экспертами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Москва, Киев и Еврокомиссия обсудили транзит газа через Украину после 2019 года.