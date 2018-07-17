В Верхнеуслонском районе завершилась подписка на второе полугодие

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Фото: vuslon.ru
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе РТ завершилась подписная кампания на районную газету «Волжская новь» на второе полугодие 2018 года, пишет редакция газеты.
Лидером подписной кампании стало печатное издание «Волжская новь». Редактор газеты Нусрет Муфталиев наградил работников пяти лучших почтовых отделений. Это коллективы Кильдеевского, Кураловского, Соболевского, Новорусско-Маматкозинского и Матюшинского отделений.
Значительное сокращение тиража произошло в Октябрьском, Майданском, Макуловском и Коргузинском поселениях.
В новом полугодии тираж районной газеты составляет 2054 экземпляра. Тем, кто не успел ее выписать, в июльские дни можно оформить подписку сейчас, чтобы получать газету с августа.
С 1 августа начнется новая подписная кампания.
Задачи финансовым, казначейским и налоговым органам региона на вторую половину 2018 года поставит Президент Татарстана.
Лидером подписной кампании стало печатное издание «Волжская новь».
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