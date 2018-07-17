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Татар-информ

18 июля 2018, 06:30

Общество

В Верхнеуслонском районе завершилась подписка на второе полугодие

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Фото: vuslon.ru

Лидером подписной кампании стало печатное издание «Волжская новь».

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе РТ завершилась подписная кампания на районную газету «Волжская новь» на второе полугодие 2018 года, пишет редакция газеты.

Лидером подписной кампании стало печатное издание «Волжская новь». Редактор газеты Нусрет Муфталиев наградил работников пяти лучших почтовых отделений. Это коллективы Кильдеевского, Кураловского, Соболевского, Новорусско-Маматкозинского и Матюшинского отделений.

Значительное сокращение тиража произошло в Октябрьском, Майданском, Макуловском и Коргузинском поселениях.

В новом полугодии тираж районной газеты составляет 2054 экземпляра. Тем, кто не успел ее выписать, в июльские дни можно оформить подписку сейчас, чтобы получать газету с августа.

С 1 августа начнется новая подписная кампания.

 

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