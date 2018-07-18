Финорганы республики подведут итоги исполнения бюджета РТ в первом полугодии

Экономика и финансыОфициальная хроника
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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В первой половине дня сегодня состоится республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов РТ. Местом проведения совещания станет Дом Правительства Татарстана.
Как сообщается на официальном интернет-портале Правительства РТ, совещание проведет Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в работе совещания примет участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.
В режиме видеоконференц-связи, соединившей все районы республики, будут подведены итоги исполнения консолидированного бюджета региона в первом полугодии 2018 года, а также планируется определить задачи на оставшуюся половину года.
С основными докладами выступят руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин, министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин и руководитель республиканского Управления Федерального казначейства Рустам Нуриахметов.
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