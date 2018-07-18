Участники арт-симпозиума Елабуги представили 70 картин о народных играх и забавах

(Елабуга,18 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге завершил свою работу ХIII международный арт-симпозиум «Народные игры и забавы», в связи с чем возле Выставочного зала музея-заповедника с участием народных коллективов организовали театрализованное действо с элементами национальных игр.
В самом Выставочном зале состоялось открытие выставки, где были представлены работы участников. За 10 дней художники из 12 стран написали 70 картин, где отобразили главную тему симпозиума – «Народные игры и забавы». Здесь представлены художественные сюжеты, связанные с национальными играми 16 народов мира.
«Когда видишь эти работы, душа улыбается, забываешь про работу, про другие хлопоты, окунаешься в мир художественного искусства. Про существование некоторых игр я и сама не подозревала, столько всего интересного, познавательного в этих картинах», – поделилась заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина, приветствуя участников и гостей арт-симпозиума.
Художники в своих работах использовали разные техники и замыслы. Например, молдавский художник Лариса Телипан в своей работе «Купание» отразила древний обычай купания роженицы. По ее словам, обычай был нацелен на поддержание здоровья роженицы и ребенка. Обряд проводила старшая женщина в роду, используя целебные травы и специальную технику массажа.
Работа художника из Башкортостана Рафаэля Кадырова называется «Соколиная охота». Башкирские народные игры сформировались в традициях кочевников, а соколиная охота построена на соперничестве, состязании участников и демонстрации умения обращаться с ловчими птицами на охоте.
Выставка будет работать до 6 августа.
Обширное наследие Лихачева включает 40 тысяч предметов, среди которых картины, экспонаты литературы, памятники археологии, нумизматики и этнографии.
Мастер-класс организовала председатель ТОС «Садовод» Зоя Драгунова, а консультант по красоте Лиана Гумерова провела урок.
Экологи Закамского территориального управления провели экскурсию по хвойному лесу для нижнекамских учащихся.
Прихожане разных мечетей Набережных Челнов отправятся в Болгар на нескольких автобусах.
Концерт, представленный в стиле «ретро», был подарком ветеранов своим слушателям.
Первенство ПФО по шашкам проходит в Казани.
Участники образовательного проекта получили консультации и ознакомились с действующими мерами поддержки предпринимательства.
В соревнованиях «Тотальный спиннинг. Казань 2018» примут участие 240 спортсменов.
Господин Нго Дык Мань посетил Дом дружбы народов РТ, а завтра встретится с Президентом Татарстана.
На турнир собрались жители сел Байрашева, Алабердина, Тоншермы Тетюшского района и села Старое Казеево Камско-Устьинского района РТ.
Казанцы с минимальным счетом одолели игроков израильского «Маккаби».
17 июляЧистейшая вода, гости со всей России, велопробег и байкеры: в селе Среднее Девятово состоялся Праздник родника
17 июляБанковские и околобансковские приложения для гаджетов Газпромбанк будет разрабатывать в Татарстане
17 июляРафик Мухаметшин: «Мы должны пробудить самосознание "я – мусульманин, я – татароязычный и знающий свою историю татарин"»