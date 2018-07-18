Жителей Спасского района познакомят с экспонатами Лихачевского собрания

Обширное наследие Лихачева включает 40 тысяч предметов, среди которых картины, экспонаты литературы, памятники археологии, нумизматики и этнографии.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Сотрудники Национального музея РТ представят жителям села Полянки Спасского района РТ лекции-показы и познакомят их с предметами Лихачевского собрания. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Выезд музейщиков в село состоится 19 июля. В Полянках сотрудники музея также примут участие в поминальной службе и возложении цветов к захоронениям представителей рода Лихачевых. Завершением станет посадка розовых кустов в церковном саду. Эта традиция появилась несколько лет назад как символ сохранения памяти о знаменитом соотечественнике.

С 18 века село Полянки было родовым имением дворянского рода Лихачевых. Здесь родились и были похоронены многие его представители, в том числе Андрей Лихачев – известный казанский коллекционер и археолог. Его обширное наследие включает более 40 тысяч предметов, среди которых экспонаты литературы, картины, памятники археологии, нумизматики и этнографии.

Археологическая коллекция булгарских древностей была признана наиболее полной во всей России и вызвала «справедливое восхищение» в научном мире.