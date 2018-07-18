Жителей Спасского района познакомят с экспонатами Лихачевского собрания

Рекомендуем
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Сотрудники Национального музея РТ представят жителям села Полянки Спасского района РТ лекции-показы и познакомят их с предметами Лихачевского собрания. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Выезд музейщиков в село состоится 19 июля. В Полянках сотрудники музея также примут участие в поминальной службе и возложении цветов к захоронениям представителей рода Лихачевых. Завершением станет посадка розовых кустов в церковном саду. Эта традиция появилась несколько лет назад как символ сохранения памяти о знаменитом соотечественнике.
С 18 века село Полянки было родовым имением дворянского рода Лихачевых. Здесь родились и были похоронены многие его представители, в том числе Андрей Лихачев – известный казанский коллекционер и археолог. Его обширное наследие включает более 40 тысяч предметов, среди которых экспонаты литературы, картины, памятники археологии, нумизматики и этнографии.
Археологическая коллекция булгарских древностей была признана наиболее полной во всей России и вызвала «справедливое восхищение» в научном мире.
Обширное наследие Лихачева включает 40 тысяч предметов, среди которых картины, экспонаты литературы, памятники археологии, нумизматики и этнографии.
Мастер-класс организовала председатель ТОС «Садовод» Зоя Драгунова, а консультант по красоте Лиана Гумерова провела урок.
Экологи Закамского территориального управления провели экскурсию по хвойному лесу для нижнекамских учащихся.
Прихожане разных мечетей Набережных Челнов отправятся в Болгар на нескольких автобусах.
Концерт, представленный в стиле «ретро», был подарком ветеранов своим слушателям.
Первенство ПФО по шашкам проходит в Казани.
Участники образовательного проекта получили консультации и ознакомились с действующими мерами поддержки предпринимательства.
В соревнованиях «Тотальный спиннинг. Казань 2018» примут участие 240 спортсменов.
Господин Нго Дык Мань посетил Дом дружбы народов РТ, а завтра встретится с Президентом Татарстана.
На турнир собрались жители сел Байрашева, Алабердина, Тоншермы Тетюшского района и села Старое Казеево Камско-Устьинского района РТ.
Казанцы с минимальным счетом одолели игроков израильского «Маккаби».
17 июляЧистейшая вода, гости со всей России, велопробег и байкеры: в селе Среднее Девятово состоялся Праздник родника
17 июляБанковские и околобансковские приложения для гаджетов Газпромбанк будет разрабатывать в Татарстане
17 июляРафик Мухаметшин: «Мы должны пробудить самосознание "я – мусульманин, я – татароязычный и знающий свою историю татарин"»